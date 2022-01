Unfall mit Verletzten : Autos stoßen auf Kreuzung in Niederkassel zusammen

Niederkassel An einer Kreuzung in Niederkassel-Rheidt sind zwei Fahrzeuge zusammengestoßen. In einem der Autos saß ein vierjähriger Junge, der nach dem Unfall in eine Klinik gebracht wurde. Die Polizei konnte am Mittwoch jedoch Entwarnung geben.



Bei einem Verkehrsunfal in Niederkassel-Rheidt sind am Dienstagnachmittag mehrere Menschen verletzt worden. Ein vierjähriges Kind, das in einem der Autos saß, war zunächst in eine Klinik gebracht worden. Verletzungen konnten letztlich jedoch nicht nachgewiesen worden, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Demnach fuhr eine 43-Jährige mit ihrem Sohn im Auto gegen 17 Uhr auf der Südstraße aus Richtung Oberstraße in Richtung Mondorfer Straße, als sie an der Kreuzung links in die Mondorfer Straße abbiegen wollte. Dabei stieß die mutmaßliche Unfallverursacherin jedoch mit dem Auto eines 40-Jährigen zusammen, der ihr auf der Südstraße entgegenkam und der an der Kreuzung geradeaus weiter fahren wollte. An der Kreuzung wird der Verkehr durch eine Ampel geregelt.

Rettungskräfte und ein Notarzt versorgten den Jungen und brachten ihn in eine Klinik. Ein Sprecher der Polizei teilte am Mittwoch auf GA-Anfrage mit, dass das Kind doch unverletzt blieb. Es konnte am Dienstag bereits wieder die Klinik verlassen. Bei weiteren Untersuchungen am Mittwoch hätten ebenfalls keine Verletzungen ermittelt werden können.

Die beiden Autofahrer erlitten leichtere Verletzungen, sie wurden vor Ort medizinisch versorgt. Der Unfallort war für mehr als eineinhalb Stunden gesperrt, der Schaden an den Fahrzeugen wird auf 11.000 Euro geschätzt.

