Autofahrer nahm 31-Jähriger die Vorfahrt : Zwei Menschen bei Unfall in Niederkassel schwer verletzt

Zwei Menschen sind am Donnerstag bei einem Verkehrsunfall in Niederkassel schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war um 16.20 Uhr ein 60-Jähriger mit seinem Audi von der Burgunderstraße über den abgesenkten Bordstein in die Fahrtenstraße eingebogen. Dabei nahm er einer 31-Jährigen, die auf der Fahrtstraße gen Mühlenstraße fuhr, die Vorfahrt. Im Einmündungsbereich stießen die Autos zusammen.