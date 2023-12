Angklage wegen Vergewaltigung am Stockemer See Troisdorfer vor dem Landgericht freigesprochen

Der Mann und die Frau hatten sich am Abend des 18. Mai 2022 bei Freunden kennengelernt und waren erst einmal zusammen spazieren gegangen. In der Anklage hatte es noch geheißen, dass es dabei zu ersten unerwünschten Berührungen gekommen war. Vor Gericht gab die Frau aber an, dass sie an den Spaziergang überhaupt keine Erinnerungen habe. Jedenfalls fragte sie den neuen Bekannten, ob er sie zum Siegburger Bahnhof fahren könne, sie sei dort mit ihrem Verlobten verabredet. Ein Ansinnen, dass dem Troisdorfer offenbar nicht ungelegen kam: Auf der Fahrt bog er ohne weitere Rückfragen in die abgelegene Zufahrtsstraße in einem Waldstück am Stockemer See ein.