Diskussion über Hallenneubau in Niederkassel : Der Sport steht an erster Stelle

Niederkassel Die Vereine nennen ihre Wünsche und Anregungen zum Bau der neuen Dreifachturnhalle im Schulzentrum Nord in Niederkassel. Klar ist: Es wird keine Stadthalle

Die Ausrichtung der zukünftigen Nutzung hatten Stadt und Politik einst geklärt. Den Vereinen war dies offenkundig nicht in Gänze bewusst, bis der Ausschussvorsitzende Sebastian Koch (CDU) klarstellte: „Wir bauen eine Dreifachturnhalle für den Schulbetrieb für die Erweiterung des Schulzentrums Nord. In der zweiten Priorität erweitern wir die Kapazitäten für den Vereinssport. In der dritten Priorität ist der Wunsch, eine Halle hinzubekommen, die auch für Veranstaltungen nutzbar ist. Spätestens bei der Brauchtumsnutzung werden wir an den Punkt kommen, bei dem wir Abstriche werden machen müssen.“