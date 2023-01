Verfolgung von Köln : Mann flüchtet mit Tempo 160 vor Polizei bis nach Niederkassel

Niederkassel/Köln Ein Mercedes-Fahrer hat am Samstagabend in Köln die Anweisungen der Polizei missachtet und ist bis nach Niederkassel geflohen. Mit Tempo 160 und nahezu ungebremst soll er gerast sein.

Ein Autofahrer hat sich am Samstagabend eine Verfolgungsjagd mit der Polizei von Köln bis nach Niederkassel-Ranzel geliefert. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hat der 36-jährige Mercedes-Fahrer in Köln-Libur gegen 19.30 Uhr zunächst Anhaltezeichen der Polizei missachtet und dann die Flucht ergriffen. Der Mann war mit Geschwindigkeiten von bis zu 160 Kilometern pro Stunde auf der Landstraße 269 in Richtung Niederkassel-Ranzel geflüchtet.