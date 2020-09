Restaurierung steinernen Zeitzeugen : Verjüngungskur für Grabsteine in Niederkassel

Verjüngungskur für Grabsteine in Niederkassel

Niederkassel Jahrelang standen sie rund um den alten Turm in Niederkassel-Lülsdorf. Jetzt lässt die Interessengemeinschaft Lülsdorf die neun alten Grabsteine restaurieren.

Fast sanft hebt der Kran auf dem Lastwagen des Steinmetzes das 250 Kilogramm schwere Grabkreuz aus der Erde und setzt es vorsichtig auf der Ladefläche ab. Immerhin sind die Grabkreuze steinerne Zeugen der Bestattungskultur aus dem 16. bis 18. Jahrhundert. Viele Jahre standen sie rund um den Alten Turm in Niederkassel-Lülsdorf, nachdem die Mitglieder der Interessengemeinschaft (IG) Alter Turm Lülsdorf sie bei ihren Pflegearbeiten geborgen hatten. Am Dienstag machten sie sich auf den Weg in einen Bonner Steinmetzbetrieb. Dort werden die neun alten Grabkreuze restauriert.