Einsatz in Niederkassel-Rheidt Auto kommt von der Fahrbahn ab und landet im Gebüsch

Gegen 15.15 Uhr sind Rettungswagen, Polizei und Feuerwehr zu einem Alleinunfall auf der L 269 in Höhe Niederkassel-Rheidt gerufen worden. Dort lag das Mercedes C-Coupé eines Niederkasseler Autofahrers seitlich in den Büschen. Der Fahrer war unterhalb einer Brücke, die über die L269 führt, auf regennasser Fahrbahn, nach eigenen Angaben durch Aquaplaning, ins Schleudern geraten. Dabei sei das Auto quer über die Fahrbahn auf die Gegenspur geschossen, in eine Leitplanke gekracht, habe wieder die Fahrbahn gequert und die Leitplanke auf der rechten Fahrbahnseite touchiert, bevor er dann in der Fahrbahnböschung zum Stehen kam. Der Wagen wurde dabei schwer beschädigt, der Fahrer blieb unverletzt.