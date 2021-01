Nächtlicher Feuerwehreinsatz : Vier Mülltonnen brennen an Mehrfamilienhaus in Niederkassel

Vier Mülltonnen brennen an Mehrfamilienhaus in Niederkassel

Niederkassel In der Nacht zu Montag wurden die Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Niederkassel aus dem Schlaf gerissen. Vier Mülltonnen und eine Hecke brannten vor dem Haus. Mehr als 30 Einsatzkräfte waren vor Ort.

Schock für die Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Niederkassel-Rheidt. Sie wurden in der Nacht zu Montag durch stürmisches Klingeln gegen 3.50 Uhr aus dem Schlaf gerissen. Vor der Tür stand die Feuerwehr und bat die Bewohner, sofort ihre Wohnungen zu verlassen. Eine Zeitungsausträgerin hatte einen Feuerschein gesehen und die Einsatzkräfte alarmiert. Vier neben dem Hauseingang stehende Mülltonnen, brannten in voller Ausdehnung. Auch eine Thuja-Hecke, die als Sichtschutz diente, brannte lichterloh.