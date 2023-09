83-jähriger Autor aus Niederkassel Vom Lokaljournalisten zum Science-Fiction-Autor

Biographie

Der Autor ist in Chemnitz geboren und war in der Volksarmee in Gera. Bevor 1952 die DDR-Staatsführung die innerdeutschen Grenzen abriegelte, ist Tröbs „im Osten ein- und im Westen wieder ausgestiegen“, erinnert er sich auf seinem beigen Ledersessel. Dann sei er in Niederkassel gelandet, weil er hier eine Cousine habe. Tröbs studierte Germanistik, Politikwissenschaften und Philosophie, arbeitete 30 Jahre als Lokaljournalist im Sport und war 20 Jahre Jugendleiter im Fußball. wlu