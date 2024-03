Quizsendung „Wer wird Millionär“ Kandidat aus Niederkassel gewinnt 64.000 Euro

Für Aufsehen sorgte indes Felschs Kleidungsstil in der Quizshow. Während Moderator Jauch wie gewohnt in Anzug und Krawatte die Fragen stellte, saß der Mondorfer in einem kanariengelben T-Shirt, das von einer großen Hummel geziert wurde, vor dem Quizmaster. Die Idee sei eher aus der Not geboren, sagt er. Kurz vor der Aufzeichnung der Sendung habe er eine E-Mail mit Hinweisen für die Kandidatinnen und Kandidaten erhalten. Darin äußerte RTL auch Wünsche zur Kleidung. So sollte Felsch zum Beispiel keine dünn gestreiften Oberteile tragen, da die Streifen im Fernsehen flimmern. Außerdem wurde er gebeten, nicht nur in Schwarz zu erscheinen. Bei einem Blick in seinem Kleiderschrank merkte der Familienvater allerdings, dass diese Vorgaben für ihn schwierig zu erfüllen sein würden. Kurzerhand ging der 38-Jährige online und designte sich selbst ein T-Shirt für die Sendung.