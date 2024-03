Vorfahrt genommen Zwei junge Männer in Niederkassel bei Autokollision an Kreuzung verletzt

Laut Polizei ereignete sich der Unfall gegen 16.47 Uhr an der Kreuzung Schäferstraße/Liburer Weg/Heerstraße/Lindholzer Weg. Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr ein 23-Jähriger aus Niederkassel mit seinem Ford Focus vorfahrtsberechtigt in Richtung Liburer Weg. Zeitgleich war ein 21-jähriger Kölner mit seinem VW Polo in Richtung Heerstraße unterwegs, als er an besagter Kreuzung die Vorfahrt des Niederkasselers auf dem Liburer Weg missachtete.