Hoher Sachschaden : Zwei Täter hebeln Automatenanlage in Uckendorf auf

Foto: Dieter Hombach

Uckendorf Unbekannte haben in der Nacht zu Donnerstag eine Automatenanlage an einem Bauernhof in Uckendorf aufgebrochen. Es entstand hoher Sachschaden. Die Kriminalpolizei ermittelt.



Von Dieter Hombach

Schock bei Julia und Andreas Becker am frühen Donnerstagmorgen. Das Ehepaar betreibt den Landwirtschaftsbetrieb Hof Becker in Uckendorf und vermarktet einen Teil seiner Produkte über eine Automatenanlage.

Hier können die Kunden 24 Stunden am Tag Eier, Milch, Nudeln, Joghurt, verschiedene Öle, Eis und Kartoffeln kaufen. Andreas Becker sah beim Rundgang gegen sechs Uhr, das die vier Zahlungsmodule der Automatenanlage aufgebrochen wurden. Zwei weitere Automaten wurden dabei erheblich beschädigt.

Ein Blick auf die Aufnahmen der Überwachungskamera zeigt, wie zwei maskierte Täter gegen 2.20 Uhr mit einem Nageleisen die Automaten aufhebelten und dabei schwer beschädigten. Auch der etwas außerhalb stehende Eisautomat wurde von den beiden Tätern aufgehebelt, wobei diese zuerst an der falschen Seite ansetzten und auch noch die Scheibe des Automaten einschlugen. Das Eis war nicht mehr zu gebrauchen.

Der Sachschaden steht in keinem Verhältnis zur Beute. „Wir leeren die Automaten jeden Abend. Dort war nur ein lächerlicher Betrag von wenigen Euro-Münzen drin. Der angerichtete Schaden beläuft sich auf mindestens 40.000 Euro und steht somit in keinem Verhältnis zur Beute“, so Andreas Becker.