Unfall in Niederkassel Zwei Verletzte bei Zusammenstoß im Kreuzungsbereich

Niederkassel · Bei einem Unfall am Samstagmorgen im Kreuzungsbereich der Porzer Straße / Feldmühle Straße in Niederkassel sind zwei Personen verletzt worden. An dem Unfall waren mehrere Fahrzeuge beteiligt.

13.04.2024 , 12:03 Uhr

Zwei Verletzte bei Unfall in Niederkassel. Foto: Dieter Hombach





Von Thomas Faßbender