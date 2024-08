Schweinebrunnenfest in Lülsdorf geht in die zweite Runde Früher auf der Wiese, heute in Bronze

Jedes Mal, wenn der kleine Helmut in Lülsdorf am Weideplatz der Schweine vorbei kam, erfreute er sich an dem Gegrunze, Gequieke, Geschiebe und Gedränge der kleinen Ferkel. Es machte ihm sichtlichen Spaß, das Treiben rund um die Muttersauen zu beobachten. So war das damals, als Helmut seinem großen Bruder Karl-Josef jeden Mittag den Henkelmann auf die Arbeit brachte. Schon zum damaligen Zeitpunkt hatte ihr Vater – Maurermeister Josef Klein – ein Unternehmen gegründet, in dem die Kinder mitarbeiteten. Das war Ende der 1930er Jahre, als sich mitten in Lülsdorf noch die landwirtschaftlichen Betriebe und Höfe von Heinrich Becker befanden.