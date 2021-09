Coronahilfen in Niederkassel : Niederkasseler Schüler starten Aufholjagd

Coronahilfen in Niederkassel

Die Schüler sind zurück in der Schule und müssen nun aufholen. Foto: dpa/Angelika Warmuth

Niederkassel Stadt plant Angebote für die Herbstferien. Auch die Schulsozialarbeit soll profitieren, wo der Kreis kürzt.

Wir schreiben den 16. März 2020. Der erste Pandemie bedingte Corona-Lockdown wird von der Bundesregierung beschlossen und tritt am darauf folgenden Sonntag, 22. März in Kraft. Abstand, Einschränkung sozialer Kontakte und die Schließung von Schulen und Kitas treffen Kinder und Jugendliche ebenso hart wie Erwachsene. Jedoch leiden junge Menschen mehr unter den Beschränkungen. Freundestreffen im Kindergarten oder schulische Kontakte mussten zurückgefahren werden, viele sahen nur noch die eigenen vier Wände des Kinderzimmers – wenn es denn eins gibt.

Kinder- und Jugendfreizeiten fielen ebenso aus wie Angebote der Kinder- und Jugendhilfe. Hier besteht großer Nachholbedarf. Bund und Länder haben daher gemeinsam ein Aktionsprogramm aufgelegt, das Kindern, Jugendlichen und jungen Heranwachsenden wieder Gelegenheit zum sozialen Lernen bieten soll. Mit „Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche“ will man die lange Zeit der Einschränkung ein wenig ausgleichen. So sollen auch Erholungsangebote ermöglicht werden. Insgesamt zwei Milliarden Euro sind dafür bereitgestellt.

Knapp 58 000 Euro in diesem Jahr

Für das noch laufende Haushaltsjahr 2021 stehen der Stadt aus diesem Programm 57 579, 26 Euro zur Verfügung, für 2022 ist der Verfügungsrahmen doppelt so groß: 115 158, 51 Euro dürfen dann verplant werden.

Daniela Bank aus dem Fachbereich Jugend und Familie ist mit der Vorbereitung betraut. Zwischen 7.30 Uhr und 16 Uhr soll im Rahmen der Herbstferien ein Tagesangebot für Kinder auf die Beine gestellt werden. Zudem geht es um gemeinsame Aktivitäten, die den Kindern im letzten Jahr gefehlt haben. Für ältere Kinder sind Workshops und Ausflüge vorbereitet, ein Kinotag ist beabsichtigt, Kletterhalle und Phantasialand sind geplant, Übernachtungen in den Herbstferien stehen auf der Liste. „Wir sind noch mitten in der Planung. Auch das Thema Inklusion wird stets bedacht. Es gibt viele Förderprogramme, wir haben die Barrierefreiheit immer im Blick. Sobald das Programm steht, nehmen wir Anmeldungen entgegen“, so Bank.