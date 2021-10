CDU Kreisparteitag in Siegburg : Oliver Krauß ist neuer Vorsitzender der CDU Rhein-Sieg

Foto: Dylan Cem Akalin

Rhein-Sieg-Kreis Oliver Krauß ist neuer Kreisvorsitzender der CDU Rhein-Sieg des mit mehr als 5000 Mitgliedern größten Kreisverbands. In einer Kampfabstimmung konnte sich der 52-Jährige gegen Björn Franken durchsetzen. Beide hatten zuvor am Dienstagabend im Rhein-Sieg-Forum in Siegburg engagierte Reden gehalten. Er löst Elisabeth Winkelmeier-Becker ab, die nach elf Jahren nicht erneut kandidierte.

Um 21.21 Uhr erklang der erste kräftige Applaus des Abends. Da hatte Oliver Krauß gerade seine Vorstellungsrede vor den knapp 300 Delegierten des CDU-Kreisparteitags gehalten. Der Beifall kündigte praktisch das Wahlergebnis an. Der Landtags- und Kreistagsabgeordnete aus Alfter erhielt 152 Stimmen, sein Mitbewerber um den Kreisvorsitz Björn Franken unterlag mit 109 Stimmen.

Krauß präsentierte sich als nicht stromlinienförmigen, aber bürgernahen und engagierten Politiker mit Sinn für Humor, und dem ernsthaften Ansinnen, die CDU nach einer kritischen Betrachtung neu aufzustellen. „Nachdem wir im Bundestagswahlkampf schmerzliche Verluste erlitten haben, stellen wir die Weichen im Land. Jetzt, da Hendrik Wüst NRW-Ministerpräsident werden wird, wird der Posten des Verkehrsministers ja frei. Und jeder weiß: Verkehr ist meine Leidenschaft.“ Das brachte Krauß den ersten Lacher des Abends, der eher sachlich und ohne großen Elan verlief.

„Heute stehen wir vor wichtigen Richtungsentscheidung im Kreis“, sagte Krauß, für den die CDU seit 30 Jahren „politische Heimat“ sei. Er wolle nicht tatenlos zusehen, wie die Union immer weniger Zustimmung bekomme. „Nach dem Bundestagswahlergebnis sollte jedem bewusst sein, dass die Lage sehr ernst ist. Es gibt längst keinen Automatismus mehr, als CDU Wahlkreise für sich zu gewinnen.“ Sowohl das Kommunalwahlergebnis als auch die Wahlen um den Bundestag zeigten, dass deutlicher werden müsse, wofür die CDU stehe. Kritik äußerte Krauß auch an der der Kreisgeschäftsstelle und, ohne ihren Namen zu nennen, als der bisherigen Vorsitzenden. „Statt wichtige Themen zu besetzen“, habe man sich mit „Verwaltungsfragen beschäftigt“. Und : „Der persönliche Kontakt kann nicht durch einen Anrufbeantworter ersetzt werden. Die Chancen der digitalen Kommunikation müssen richtig genutzt werden.“

Wichtig sei es nun, „die PS wieder auf die Straße zu bringen. Nur wer selbst begeistert ist, kann auch andere begeistern. Der Kreisvorsitzende ist viel zu wichtig, voll, daher werde ich keine anderen Parteiämter übernehmen und mich mit ganzer Kraft einsetzen und zeigen, dass wir es sind, die die richtigen Antworten haben“, sagte er. Mit einem Seitenhieb auf seinen Konkurrenten sagte Krauß: „Mag sein, dass andere perfekter und geschmeidiger sind, aber ich werde mein Bestes tun.“

Björn Franken, bisher Kreisschatzmeister, präsentierte sich eher als dem konservativen Flügel zugehörig, der vor allem die Bedeutung der Familie betonte. Der 42-Jährige betonte seine Herkunft aus Ruppichteroth, der auf dem Bauernhof groß geworden ist. Führungserfahrung bei einem großem Konzern gesammelt habe. Seit 2017 im Landtag, lange im Gemeinderat, im Kreistag, kenne die Strukturen der Partei. Er plädierte für mehr Kompetenzen in der digitalen Welt, eine bessere Vernetzung des Stadt- und Gemeindeverbände und davon, dass die CDU der Anwalt der schweigenden Mehrheit werden müsse. Er lobte die Linie der Landesregierung, hart gegen Clankriminalität vorzugehen. Er sei einer, „der Führungserfahrung hat, der motivieren kann, der Politik mit Herzblut macht, unterschiedliche Menschen zusammenbringen kann“, sagte er.

Die bisherige Vorsitzende und Bundestagsabgeordnete Elisabeth Winkelmeier-Becker, sagte in ihrem letzten Rechenschaftsbericht, die Stimmenverluste bei den Wahlen hingen auch mit veränderten Bevölkerungsstrukturen zusammen – durch Zuzug von Menschen mit anderen politischen Vorstellungen aus den Städten in den Rhein-Sieg-Kreis.