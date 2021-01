Amtsgericht Siegburg : Raser kommt mit Bewährungsstrafe davon

SIEGBURG Zwölf Anklagen in zwei Jahren: Troisdorfer muss sich vor dem Siegburger Amtsgericht verantworten, weil er mehrfach ohne Fahrerlaubnis am Steuer saß und sich dabei sogar Rennen mit der Polizei leistete.

Drängelei auf der A1

In einem anderen Fall drängelte der Angeklagte auf der Autobahn 1 bei Münster andere Verkehrsteilnehmer in lebensbedrohlicher Art und Weise. Beim Amtsgericht und beim Landgericht Münster wurde ein entsprechendes Verfahren durchgeführt, was zu einer Verringerung einer dort ausgesprochenen Freiheitsstrafe zur Bewährung führte. Weil das Münstersche Urteil gesamtstrafenfähig ist, wurde es in den jetzigen Prozess in Siegburg mit einbezogen. Die Taten gab der Mann unumwunden zu.