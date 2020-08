NRW-Strukturprogramm : Regionale 2025 stärkt Kommunen im Rhein-Sieg-Kreis

Rhein-Sieg-Kreis Vom Dorfladen bis zur Pendlerroute: Das Strukturprogramm Regionale 2025 stärkt Kommunen im östlichen Rhein-Sieg-Kreis. Ein Überblick über Projekte und Kosten.

Die Corona-Pandemie hat für die Regionale nicht viel verändert, aber vieles bestätigt. Stichwort Homeoffice: „Die Leute nehmen die Arbeit aus der Rheinschiene mit in diese schöne Landschaft. Wir gehen davon aus, dass die Tagesbevölkerung in den Dörfern weiter zunimmt“, erklärte Molitor.

Der Rhein-Sieg-Kreis war 2010 bereits Teil einer Regionale und bekam Leuchttürme wie den neugestalteten Drachenfels oder das Kulturzentrum Kabelmetal in Windeck. Beim neuen Programm im östlichen Rhein-Sieg-Kreis kommen auch kleinteiligere Projekte wie der Dorfladen in Windeck-Leuscheid zum Zuge, die Vorbild für andere Ortsmitten sein sollen. Außerdem ermöglicht die fortgeschrittene Digitalisierung laut Molitor eine neue Generation von Projekten, zum Beispiel ein Informationssystem für Extremwetter, das Infrastruktur und Bevölkerung schützen soll.

■ Mobilität in Neunkirchen-Seelscheid: In der Gemeinde soll ein neuer Ortsbus zwischen Neunkirchen und Seelscheid fahren. Bürger aus den kleineren Orten können sich ein Taxi rufen, das sie zum VRS-Tarif an der Haustür abholt. Beides zusammen ergibt einen Testlauf für innovativen öffentlichen Nahverkehr im ländlichen Raum. Nach drei Jahren sollen auch andere Kommunen von den Erfahrungen profitieren, was besser läuft: Ortsbus oder Taxi auf Abruf. Veranschlagt sind Kosten von rund zwei Millionen Euro.