RSAG sieht sich gewappnet : Rest- und Biomüll bleiben nicht stehen

Die RSAG sieht die Abfuhr von Rest- und Biomüll auf in einer weiteren Coronawelle gesichert. Foto: Ingo Eisner

Rhein-Sieg-Kreis Als Entsorger von Siedlungsabfällen zählt die RSAG zur kritischen Infrastruktur. Für weitere Coronawellen sieht sich das Kreisunternehmen gut vorbereitet.

Auf eine fünfte und auch weitere Coronawellen ist die Abfallentsorgung im Rhein-Sieg-Kreis seit Monaten gut vorbereitet. Eine Forderung der Ministerpräsidentenkonferenz vom Montagabend, kritische Infrastrukturen sollten sich auf eine mögliche Omikronwelle frühzeitig in Stellung bringen, beunruhigt die Rhein-Sieg-Abfallentsorgungsgesellschaft (RSAG) nicht. Deren Sprecher Joachim Schölzel erklärt auf GA-Nachfrage: „Das Thema begleitet uns nun seit gut zwei Jahren, wir haben entsprechende Notfallpläne und wir werden hier auch jetzt mit Sicherheit keine mittelalterlichen Zustände bekommen“.

In turnusmäßigen Krisensitzungen, wie zuletzt am Montag, werden Maßnahmen vorbereitet und deren Wirkung überprüft, wie Schölzel erklärt: „Wir hatten daher bislang keine große Krankenquote und konnten alle Angebote aufrechterhalten.“ Zudem liege die Impfquote im Unternehmen bei mehr als 90 Prozent. Im Falle eines größeren krankheitsbedingten Ausfalls an Personal könne die RSAG kurzfristig über Leiharbeitskräfte nachsteuern.