Länderübergreifender Einsatz für gefährdete Falter-Population : Rettung eines Sozialparasiten

Rhein-Sieg-Kreis Intensive Bewirtschaftung, der Einsatz von Pestiziden und auch zur frühe Mahden haben dem Wiesenknopf-Ameisenbläuling zugesetzt. In einem länderübergreifenden Projekt sollen die gefährdete Populationen des Falters gestärkt werden.

Nett ist er nicht, der Wiesenknopf-Ameisenbläuling, denn er ist ein „Sozialparasit“. Trotzdem muss er geschützt werden, denn er ist vom Aussterben bedroht. Wie bei allen anderen Insekten auch, leidet sein Bestand an der intensiven Bewirtschaftung, am Einsatz von Pestiziden und zu frühen und häufigen Mahden. Denn die Falterart, die es in dunkler und heller Ausführung gibt, geht mit ihrer Wirtspflanze, dem Großen Wiesenknopf, und der Trockenrasenknoten-Ameise eine einzigartige Symbiose ein. Wie schon ihr Name sagt, brauchen die Wiesenknopf-Ameisenbläulinge in ihrer bis zu zweijährigen Entwicklungsphase die eher unscheinbaren Blüten der Pflanze, die sich bei einer zu frühen Mahd nicht ausbilden können. Noch vor dem Erblühen legt das Weibchen seine Eier ab, aus denen sich in der Blütenfarbe purpurrote Raupen entwickeln.