Situation in der Ausländerbehörde : Abschiebepraxis im Rhein-Sieg-Kreis kommt auf den Prüfstand

Situation in der Ausländerbehörde

Anfang Mai demonstrierten rund hundert Menschen vor dem Kreishaus in Siegburg gegen die Abschiebung einer albanischen Familie. Foto: Ingo Eisner

Rhein-Sieg-Kreis Das Ausländeramt im Rhein-Sieg-Kreis ist unterbesetzt und braucht für die Bearbeitung von Fällen sechs bis zwölf Monate. Eine Organisationsuntersuchung soll bis Ende des Jahres vorliegen.

Die Situation in der Ausländerbehörde des Rhein-Sieg-Kreises ist unbefriedigend. Darüber herrscht in den Fraktionen weitgehend Einigkeit, nicht aber über die Forderung der SPD, einen definierten Kriterienkatalog für die Abschiebepraxis aufzustellen. Auch Landrat Sebastian Schuster lehnt das ab. Ute Krupp, Sprecherin der SPD-Kreistagsfraktion im Personalausschuss, beschrieb die Lage der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als „schon seit langem schwierig“, weil deren Arbeit immer komplexer werde und sie ihre Aufgaben in immer kürzerer Zeit zu erledigen hätten.