Erhöhtes Sicherheitsrisiko Wo das Deutsche Rote Kreuz Rhein-Sieg bei der Fußball-EM im Einsatz ist

Alleine in Nordrhein-Westfalen feiern Hunderttausende Fans die Fußball-Europameisterschaft. Neben der Polizei sind auch Hilfsorganisationen wie das Deutsche Rote Kreuz (DRK) für die Sicherheit der Menschen zuständig. Eine Mammutaufgabe für die Rettungskräfte aus dem Rhein-Sieg-Kreis, die nicht nur an den vier Spielorten in NRW im Einsatz sind.