Förderprogramm vorgestellt Rhein-Sieg-Kreis erhält rund 350.000 Euro für den Denkmalschutz

Im Hennefer Stadtteil Blankenberg gibt es rund um die gleichnamige Burg sowie die damit verbundene Stadtmauer zahlreiche Denkmäler. Bereits in der Vergangenheit erhielt die Kommune finanzielle Hilfen, um die verschiedenen Gebäude und Türme zu bewahren. So auch in diesem Jahr: 115.760 Euro wurden für die Sanierung des Mauerwerks am Zwingerturm bewilligt. Weiterhin sieht das Förderprogramm auch die Instandsetzung des Eulenturms in Blankenberg vor. Das Denkmal befindet sich im Privatbesitz und erhält eine finanzielle Unterstützung in Höhe von 177.722 Euro.