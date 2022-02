Vital.NRW-Programm : Rhein-Sieg-Kreis-Kommunen bewerben sich um Leader-Förderung

Jugend weit draußen: In Hennef sind Jugendarbeiter seit 2019 mit dem JWD-Bus in den Dörfern unterwegs. Christian Schmeisser und Jana Heiser erklärten 2020, wie die Jugendarbeit mit dem Bus angekommen wird. Foto: Ingo Eisner

Rhein-Sieg-Kreis Mehr als eine Million Euro sind seit 2016 über das Vital.NRW-Programm in regionale Projekte geflossen. Nächstes Jahr wird es eingestellt. Deshalb bewirbt sich die Region um eine neue Förderung – es geht um viel Geld.



Ein umgebauter Sprinter fährt seit Januar 2020 durch die „100 Dörfer“ der Stadt Hennef. Er transportiert Spielsachen, einen Pavillon und Bänke – und soll so ein Ersatz für fehlende Jugendzentren sein. Der Sprinter, seine Ausstattung und die zugehörigen zwei halben Stellen konnten nur durch eine Förderung über das Vital.NRW-Programm finanziert werden. Doch das läuft im kommenden Jahr aus.

„Wir haben seit 2016 durch das Geld von Vital.NRW schon 18 lokale Projekte ins Leben gerufen, die das Leben in den ländlichen Regionen verbessern“, sagt Florian Grünhäuser, der Kommunen mit dem Verein Bergisch-Sieg bei der Bewerbung um Fördermittel unterstützt. Mehr als eine Million Euro wurden in dieser Zeit investiert – doch 2023 versiegt diese Quelle. „Jetzt müssen wir uns bei einem neuen Förderprogramm bewerben – da geht es um mehr als drei Millionen Euro.“ Sollte die Bewerbung abgelehnt werden, fehlt neuen Projekten das Geld.

Das Förderporgramm nennt sich Leader, richtet sich an ländliche Regionen und stammt von der EU. Das Geld gibt es aber vom Land, das auch über die Bewerbung entscheidet. Schon 2014 bewarben sich unter dem Titel „Vom Bergischen zur Sieg“ die Kommunen Eitorf, Hennef, Lohmar, Much, Neunkirchen-Seelscheid, Ruppichteroth und Windeck gemeinsam auf die Leader-Förderung, jedoch erfolglos. Stattdessen sprang die Vital.NRW-Förderung in die Bresche.

Bei der Leader-Bewerbung geht es nun also um alles oder nichts. Grünhäuser und sein Team vom Verein Region Bergisch-Sieg arbeiten gerade mit Hochdruck an der lokalen Entwicklungsstrategie, dem Herzstück der Bewerbung. Am 4. März müssen sie die Strategie einreichen. Bei digitalen Veranstaltungen sammelten sie dafür Ideen. „Im September haben wir angefangen, uns mit Ehrenamtlichen, Vereinen und Jugendlichen zu treffen. Es waren immer mehr als 50 Leute anwesend, es kamen tolle Ideen“, sagt Grünhäuser.

Projekte müssen nachhaltig sein

Diese Ideen fügt er gerade in der Entwicklungsstrategie zusammen. Zuerst wurden Bereiche definiert, in denen Projekte nötig sind. So zum Beispiel der Bereich „Perspektiven für lebendige Dörfer“: Das sind Projekte im Ehrenamt oder der lokalen Nahversorgung. Auch für junge Menschen sollen Möglichkeiten zu Bildung und Beteiligung gefördert werden, genauso wie Natur- und Klimaschutz. „In einem dieser Bereiche kann sich dann jeder und jede auf eine Förderung bewerben“, sagt Grünhäuser. „Vom Sportverein über die Kommune bis zur Kirchengemeinde. Auch Einzelpersonen.“ Man müsse jedoch 30 Prozent Eigenkapital mitbringen. Dieser Anteil könne auch sinken, beispielsweise durch ehrenamtliche Arbeitsstunden an einem Bauprojekt.

Wenn man sich für eine Förderung bewerben will, sei insbesondere die Resilienz des Projekts entscheidend. „Man könnte auch Nachhaltigkeit sagen“, sagt Grünhäuser. „Wer eine Förderung möchte, sollte ein Konzept vorlegen, dass entweder ökologisch, sozial oder ökonomisch die Förderzeit überdauern kann.“ Der umgebaute Sprinter von „Jugend weit draußen“ sei deshalb exemplarisch. Der Rat in Hennef hat nämlich beschlossen, das Projekt nach Ende der Förderung weiter zu betreiben. „Das ist das Ziel. Die Förderung ist eine Anschubfinanzierung, damit die Projekte überhaupt zustande kommen.“