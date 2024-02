Zahlreiche Einsätze wegen Sturmfolgen Umgefallene Bäume und Äste führten zu Gefahrsituationen im Rhein-Sieg-Kreis

Gegen 21.30 Uhr am Donnerstagabend hat es in Neunkirchen-Seelscheid aufgrund von Sturmschäden einen schwereren Unfall gegeben. Auf der Wahnbachtelstraße L189 in Neunkirchen-Seelscheid ist ein mit drei Personen besetzter VW Golf, der von Much in Richtung Neunkirchen unterwegs war, im Bereich eines Waldstücks in einen umstürzenden Baum gefahren. Der 26-jährige Fahrer und seine beiden Mitfahrer blieben unverletzt. Am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden. Die Feuerwehr Neunkirchen-Seelscheid musste den Golf aus dem Astwerk frei schneiden, um ihn anschließend abschleppen lassen zu können.