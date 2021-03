Einzelhandel, Museen, Reisebüros : Rhein-Sieg-Kreis: Viele Fragen und große Verzweiflung wegen Notbremse

Nur wer einen negativen Schnelltest nachweisen kann, darf ab Donnerstag in Einzelhandelsgeschäften einkaufen. Foto: Meike Böschemeyer

Rhein-Sieg-Kreis Die Notbremse trifft die Einzelhändler, Museumsleiter und Reisebüros in der Region hart. Das Verfahren mit negativen Tests ist noch unklar.

0,49 Prozent der Tests positiv

Selbsttests dürfen von den Einzelhändlern und Kultureinrichtungen nicht akzeptiert werden. Denn auf der Bestätigung sind nicht nur Name und Adresse, sondern auch der Zeitpunkt des Tests festgehalten. Ausgenommen von der Testpflicht sind Besuche von Lebensmittelgeschäften und Friseure. Diese werden aufgrund einer Sonderbehandlung mit medizinischen Einrichtungen gleichgestellt. Wie berichtet, hofft der Kreis auf diese Weise, mehr Menschen zu den Teststationen zu bekommen. In der vergangenen Woche waren von

13 363 Tests immerhin 66 positiv. Das entspreche zwar nur einem Anteil von 0,49 Prozent, aber so könnten Infizierte schneller isoliert werden, hieß es.

Befürchtung: Die Kundschaft bleibt weg

Unterdessen bereiten sich die Einzelhändler auf die neue Situation vor. „Bei uns rufen viele Kunden an, die schnell noch für heute einen Termin wollen“, berichtet Karin Hinz, die zusammen mit ihrem Mann das Bekleidungsgeschäft „Place to be“ in Rheinbach betreibt. „Es war mit den Terminen schon schwierig“, sagt sie.