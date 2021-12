Corona-Pandemie : Rhein-Sieg-Kreis wappnet sich für Omikron-Welle

Rhein-Sieg-Kreis Acht Fälle der hochansteckenden Omikron-Variante gibt es bis jetzt im Rhein-Sieg-Kreis. Dass es bei dieser geringen Zahl bleiben wird, ist unwahrscheinlich. Schon jetzt wappnen sich Einsatzkräfte für großflächige Corona-Quarantänen.

Noch ist die hochansteckende Omikron-Variante im Rhein-Sieg-Kreis nicht allzu stark. Acht verbürgte Fälle gibt es bis dato, wie Landrat Sebastian Schuster in der Corona-Pressekonferenz des Kreises am Mittwoch bekanntgab. „Diese Zahlen sind wenig belastbar und sollten kein Gefühl der Sicherheit vermitteln“, warnte Schuster allerdings.

Die Gensequenzierung, mit der man die Virusvarianten auseinanderhält, dauere einige Tage, sodass mit einer robusten Dunkelziffer gerechnet werden müsse. Des Weiteren ist die neue Variante weitaus ansteckender als alle bisherigen Typen des Virus. Aus den acht Infizierten könnten so schnell Tausende werden, auch, weil die Immunisierung durch Impfung und Genesung gegen Omikron Lücken aufweist.

Aktuell „keine Gefahr“ für die kritische Infrastruktur

Der Corona-Expertenrat der Bundesregierung hat deswegen vor dem Ausfall kritischer Infrastruktur gewarnt. Eine Warnung, die man in der Kreisverwaltung ernst nimmt. „Mit einem steilen Anstieg von Omikron ist zumindest bis zu den Feiertagen nicht zu rechnen. Deswegen nutzen wir jetzt die Zeit, um uns vorzubereiten“, fasste Schuster die Situation zusammen. Aktuell bestehe jedoch keine Gefahr für die kritische Infrastruktur.

Er selbst hatte direkt im Anschluss an die Pressekonferenz eine Videoschalte mit dem Landesinnenministerium, um die Einsatzfähigkeit der Polizei im Kreisgebiet sicherzustellen. Immerhin ist die Impfquote dort beachtlich. 96 Prozent der Schutzmänner und -frauen in Nordrhein-Westfalen sind laut Landesinnenministerium geimpft. Auch bei der Feuerwehr ist man eifrig zugange.

Freie Tage für Mitarbeiter des Gesundheitsamtes

In der Kreisverwaltung wird die Corona-Situation bei den Einsatzkräften peinlich genau beobachtet. „Sobald ein Feuerwehrmann Corona hat, habe ich einen Lagebericht auf meinem Schreibtisch“, sagt Ordnungsdezernent Michael Rudersdorf. „Und im Moment sind dort keine Lageberichte“, ergänzt er. Dennoch ist es denkbar, dass Einsatzkräfte über die Feiertage und zwischen den Jahren flexibel sein müssen. Wie Schuster und Rudersdorf wissen natürlich die Polizisten und Feuerwehrleute, dass auch kurzfristige Einsätze während der Feiertage möglich sind.

Die meisten Mitarbeiter des Gesundheitsamtes können jedoch mit einigen freien Tagen rechnen. „Die Mitarbeiter dort hängen seit zwei Jahren bis zur Oberkante Unterlippe in Arbeit. Da haben sie sich die freien Feiertage verdient“, findet Schuster. Lediglich das von der Bundeswehr unterstützte Meldesystem soll auch an Weihnachten, Neujahr und Silvester besetzt sein. „Wir wollen Nachmeldungen möglichst vermeiden“, erklärt Gesundheitsamtsleiterin Kirsten Hasper. Diese können eine Verfälschung der Inzidenzwerte zur Folge haben.

Landrat appelliert an die Bevölkerung

Der Landrat appelliert an die Bevölkerung, die Omikron-Welle möglichst kleinzuhalten. Etwa, indem von den Testangeboten großzügig Gebrauch gemacht wird, bevor man Familie und Freunde besucht, und die Feier bei einem positiven Ergebnis absagt. „Ein Test zur Vorsicht kann nicht schaden“, sagt Schuster.

„Der anstehenden Welle mit der Virusvariante Omikron kann nur mit stringenten Maßnahmen begegnet werden“, sagt Kreisbrandmeister Dirk Engstenberg. Diese will Engstenberg noch vor Weihnachten mit den einzelnen Feuerwehren im Kreis abstimmen. „Zum Beispiel würden wir den Dienstbetrieb auf ein Mindestmaß reduzieren und vornehmlich den Einsatzdienst sicherstellen“, fasst er denkbare Schritte zusammen.

Pandemiepläne der Feuerwehr

Seit Beginn der Pandemie existieren in den 19 Feuerwehren des Kreises Pandemiepläne. Sie sind in Eskalationsphasen unterteilt, die ein angepasstes Vorgehen je nach Stand der Infektionswelle ermöglichen. Die Vorplanungen basieren laut Engstenberg auf den allgemeinen Coronaverordnungen des Landes und des Robert-Koch-Institutes sowie den Erfahrungen der vergangenen Monate.

Engstenberg erläutert: „Ich führe regelmäßige Dienstbesprechungen mit den Leitern der Feuerwehren durch, je nach Infektionslage und Dynamik wöchentlich, um eine Bewertung und Anpassung der Hygienemaßnahmen abzustimmen. Dieses Abstimmungsverfahren hat sich sehr bewährt und garantiert ein einheitliches Vorgehen im Kreisgebiet, zumal die jeweiligen Kommunen in eigener Zuständigkeit handeln.“

Impfquote Feuerwehrleuten bei mindestens 95 Prozent

Derzeit sind laut Engstenberg alle Feuerwehren des Kreises vollständig einsatzbereit. Aufgrund eines Meldeverfahrens werden alle Infektions- und Quarantänefälle in den Feuerwehren zahlenmäßig erfasst und an den Kreis gemeldet. „Hierdurch haben wir ein sehr genaues Lagebild und könnten bei ansteigenden Fällen zielgenau reagieren. Bisher war noch keine der 109 Feuerwehreinheiten im Kreisgebiet nicht einsatzbereit“, so der Kreisbrandmeister.