Naturschutzgebiet : Sankt Augustin: BUND hat frühere Tongrube Agrob erworben

Sankt Augustin Wo einst nach Ton gegraben wurde, werden nun Amphibien, Reptilien, Insekten und seltene Pflanzen geschützt.

An Regen hat es dem Biotop in der Tongrube Niederpleis in den vergangenen Wochen wahrlich nicht gemangelt. Ganz anders ist dies in den Frühjahrs- und Sommermonaten der letzten Jahre gewesen: Den Amphibien, Reptilien, Libellen und anderen Insekten fehlte es auf dem insgesamt 21,66 Hektar großen Gelände an Feuchtigkeit. Hierum und um viele weitere Aspekte des Artenschutzes will sich die Kreisgruppe Rhein-Sieg des Bundes für Umwelt und Naturschutz (BUND) in den nächsten Jahren kümmern.