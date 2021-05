Grundstück in Sankt Augustin : BUND möchte Spielplatz statt Wohnhäusern in Mülldorf

Für Einfamilienhäuser hat die Stadt Sankt Augustin die Fläche an der Rethelstraße vorgesehen. Foto: Ingo Eisner

Sankt Augustin Einfamilienhäuser sollen auf den 5000 Quadratmetern an der Rethelstraße in Mülldorf entstehen. So jedenfalls will es die Stadt. Der BUND stellt sich die Nutzung der freiwerdenden Fläche aber ganz anders vor.



Das etwa 5000 Quadratmeter große Grundstück an der Rethelstraße in Mülldorf, auf dem noch ein paar alte Werkhallen stehen, wirkt derzeit unwirtlich und nicht gerade einladend. Grund genug, diese Fläche anderweitig zu nutzen. Geht es nach dem Willen der Stadt, soll diese Fläche im Zuge der Verdichtung für den Bau von Einfamilienhäusern genutzt werden.

Da aber in dieser Gegend in den vergangenen Jahren bereits reichlich gebaut worden ist, möchte der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) diese ehemalige Gewerbefläche lieber für den Rückhalt von Niederschlagwasser nutzen. Deshalb hat der BUND einen Antrag gestellt, der während der Sitzung des Unterausschusses für Bürgerangelegenheiten am Mittwoch, 2. Juni, behandelt werden soll. Darin fordert der BUND die Verwaltung auf, hinsichtlich der Anforderungen für die Klimaanpassung die aktuellen Planziele „Wohnbebauung“ für die ehemalige Gewerbefläche an der Rethelstraße zu überprüfen.

„Um das zunächst einmal klarzustellen: Wohnungsbau ist notwendig und eine Innenverdichtung erst mal gut. Die Flächen im Umfeld des Plangebietes sind aber bereits dicht bebaut. Nach unserem Dafürhalten befindet sich die Stadt da in einem Zwiespalt zwischen den Anforderungen des Klimawandels und einer Wohnbebauung“, sagt Achim Baumgartner, Sprecher der Kreisgruppe des BUND. Für ihn ist dieses Grundstück ein klassisches Beispiel für eine unbebaute Fläche, die auch anders genutzt werden kann. „Das Gesamtquartier verfügt über keinen Landschaftszugang wie viele andere Wohnquartiere in Sankt Augustin. Inzwischen sind freie Spielflächen für Kinder fast vollständig überbaut worden“, sagt Baumgartner.

Kinder brauchen Zugang zur Landschaft

Das sei besonders bedauerlich, weil dort eine hohe Siedlungsdichte mit hohem Geschosswohnungsanteil vorherrsche und dort auch zahlreiche Familien auf vergleichsweise engem Raum leben. „Die Kinder haben dort überhaupt keinen Zugang zur Landschaft“, sagt der BUND-Sprecher. Es sei aber städtebaulich erforderlich, nicht nur Bauland zu erschließen, sondern auch eine lebenswerte Quartiersumgebung zu erhalten und zu schaffen, das Kleinklima zu verbessern, zur Hochwasservorsorge beizutragen und die Klimafolgewirkungen zu bewältigen. „An dieser Stelle ließe sich das erreichen.“

Der BUND hält die Fläche grundsätzlich für geeignet, um dort eine Regenwassermulde anzulegen. Sofern das Grundstück sich hinsichtlich der Leitungstrassen eignet, sollte seiner Ansicht nach daher erwogen werden, dort nach dem

Rückbau der aufgegebenen Gewerbeflächen großflächige, flache und modellierte Versickerungsmulden anzulegen. Die könnten dann teilweise mit heimischen Laubbäumen bepflanzt werden, um dort einen urbanen, grünen Rückzugsort für die Menschen im Quartier anzubieten, der Kindern auch als Spielfläche dienen kann. Für ein solches Projekt ist es laut laut BUND auch denkbar, Fördergelder zu beantragen. „Am Ende ist es ein Abwägungsprozess, wie die Fläche genutzt werden soll“, so Baumgartner.