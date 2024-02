Demo in Sankt Augustin 1000 Menschen setzten ein Zeichen gegen rechts

Sankt Augustins Bürgermeister Max Leiterstorf erinnerte in seiner Rede an seinen Besuch einer Holocaust Gedenkstätte und betonte, dass so etwas nie wieder geschehen dürfe. „Nie wieder ist jetzt“, rief er immer wieder in die Menge auf dem gut gefüllten Karl-Gatzweiler-Platz, in der große und kleine Teilnehmer zahlreiche Schilder in die Höhe hielten. „Wir schießen die AfD auf den Mond – ohne Rückfahrkarte“, stand auf einem, „AfD tut allen weh“ auf einem anderen. Weitere Redner waren Versammlungsleiter Denis Waldästl, Vorsitzender der SPD Sankt Augustin, und der CDU-Landtagsabgeordnete Sascha Lienesch, Vorsitzender der CDU Sankt Augustin. Nach Unterbrechung durch die Samba-Gruppe traten MdL Martin Metz, Fraktionsvorsitzender Bündnis 90/Grünen, MdB Nicole Westig, Vorsitzende der FDP Rhein-Sieg, Sabine Schmidt, Vorsitzende von „Aufbruch Sankt Augustin“ und Ben Haddou vom Marokkanischen Kulturverein auf die Bühne, um ihre Statements zum Thema abzugeben.