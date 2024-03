Unfall am Bahnübergang 22-Jähriger in Hangelar von Stadtbahn erfasst

Der Polizei gegenüber gab der Fahrer später an, der Mann habe auf sein Smartphone geschaut, die herannahende Bahn dadurch nicht beachtet. Daraufhin leitete der 61-Jährige eine Gefahrenbremsung ein. Im letzten Moment habe der Mann aufgeschaut, wurde dann aber von der rechten Ecke des Triebwagens erfasst. Er wurde ins Gleisbett geschleudert und kam zwischen einer Trittstufe der Bahn und der ansteigenden Bahnsteigkante zum Liegen. Zum Glück war er nicht unter das Fahrzeug geraten. Angeforderte Rettungskräfte versorgten ihn noch vor Ort. Im Anschluss wurde der nach ersten Angaben an Kopf und Oberkörper schwer verletzte Mann in eine Spezialklinik eingeliefert, es bestand Lebensgefahr.