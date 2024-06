Freibad in der Husarenstraße 24-Stunden-Schwimmen startet am Wochenende in Sankt Augustin

Am kommenden Wochenende ist es so weit: In Sankt Augustin findet nach einigen Jahren Zwangspause und einem verkürzten Zwölf-Stunden-Schwimmen in den vergangenen beiden Jahren in diesem Jahr wieder das 24-Stunden-Schwimmen in voller Länge statt. Am 15. Und 16. Juni finden sich dafür Schwimmerinnen und Schwimmer aller Altersklassen im Freibad in der Husarenstraße in Sankt Augustin zusammen.