Gesetzeshüter vor Gericht : 47-Jähriger Bundespolizist beleidigt Vorgesetzten

Im Amtsgericht in Siegburg wurde jetzt der Fall eines 47-jährigen Bundespolizisten verhandelt, der seinen Polizeidirektor beleidigt haben soll. (Symbolfoto) Foto: Meike Böschemeyer

Siegburg Gesetzeshüter beleidigt seinen Polizeidirektor übers Internet. Vor Gericht bestreitet er die Anklagevorwürfe.

In gleich zwei Fällen war jetzt ein 47-jähriger Bundespolizist wegen Beleidigungen angeklagt. Er soll im Herbst 2020 seinen Dienstvorgesetzten, einen Polizeidirektor (PD), auf Facebook unter anderem als „emotional verkrüppelten Menschen des hörigen Dienstes“ bezeichnet und angefügt haben „im Gegensatz zu Ihnen leistete ich keinen Eid auf ein Parteibuch. Nürnberg wartet …“. Zur Erinnerung: Dort fanden zwischen November 1945 und Oktober 1946 die Kriegsverbrecherprozesse gegen Nazi-Schergen statt. Ein weiterer Eintrag beschäftigte sich mit „Sexualleben in Corona-Zeiten“, was sich ebenfalls auf einen „PD“ bezog. Hintergrund soll ein gegen den Angeklagten laufendes Disziplinarverfahren gewesen sein.