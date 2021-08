Land fördert Wohnraum stärker : 64 Millionen Euro für den Wohnungsbau im Rhein-Sieg-Kreis

Mehr öffentlich geförderter Wohnraum: Ina Scharrenbach und Sebastian Schuster unterzeichnen eine Zielvereinbarung über 64 Millionen Euro. Foto: Dylan Cem Akalin

Rhein-Sieg-Kreis Ministerin Ina Scharrenbach will Wohnraum stärker öffentlich fördern. Der Rhein-Sieg-Kreis erhält dafür als erster Kreis in Nordrhein-Westfalen ein Globalbudget in Höhe von 64 Millionen Euro. Wir haben gefragt, warum und wo die einzelnen Kommunen den größten Bedarf sehen.

64 Millionen Euro für den öffentlich geförderten Wohnungsbau im Rhein-Sieg Kreis: Da kommt die Ministerin für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen, Ina Scharrenbach, persönlich ins Kreishaus nach Siegburg. Und auch etliche Bürgermeisterinnen und Bürgermeister des Kreises sowie Investoren wohnen der Vertragsunterzeichnung am Montagmorgen bei. Der Rhein-Sieg Kreis bekommt für seine 19 Kommunen für dieses und das kommende Jahr jeweils 32 Millionen Euro als so genanntes Globalbudget für die Realisierung von öffentlich gefördertem Wohnungsbau.

Dies sei die erste Zielvereinbarung, die das Land mit einem Kreis abschließe, sagte die Ministerin. Schließlich handele es sich um den Kreis in Nordrhein-Westfalen, der den höchsten Bedarf an zusätzlichem Wohnraum aufweise. Die „Zukunftsregion“ brauche dringend mietpreisgebundenen Wohnraum, sagte die Ministerin.

Über das Geld können Kreis und Kommunen mehr oder weniger frei verfügen: Damit kann Wohnraum in Eigentum gefördert werden, aber auch Modernisierungsmaßnahmen, Studierendenwohnungen oder auch behindertengerechte beziehungsweise barrierefreie Wohnungen. Im Kreisgebiet sollen jährlich 210 Wohneinheiten im öffentlich geförderten Wohnungsbau entstehen. Dies entspricht einer Erhöhung um rund 50 Wohneinheiten im Vergleich zu den Vorjahren. Nachverdichtung und Nutzung bestehender Baulandreserven reichten als Antwort auf die steigende Nachfrage nach Wohnraum nicht mehr aus, heißt es in der Zielvereinbarung. Vielmehr gelte es nun, dass die wachsenden Städte gemeinsam mit ihren Nachbarkommunen prüften, wie sich der anstehende Neubaubedarf im Kreisgebiet realisieren lasse. Der Kreis und die Kommunen sollen gemeinsam eine Wachstumsstrategie entwickeln.

30.000 Wohnungen bis 2030

Landrat Sebastian Schuster erinnerte an die Prognosezahlen für seinen Kreis: Bis 2030 müssten bei dem prognostizierten Wachstum der Region zusätzliche 30.000 Wohneinheiten entstehen. „Wir sind eine Zuzugsregion, und wir sind stolz, dass viele junge Leute zu uns kommen wollen“, sagte der Landrat. Aufgrund des Ausbildungsangebots, aber auch der Hochschulendichte im Rhein-Sieg Kreis sei man verpflichtet, es jungen Leuten möglich zu machen, bezahlbaren Wohnraum zu finden. Er habe es bei seiner eigenen Tochter erlebt: Diese sei aufgrund des Wohnungsmangels in der Region nach Rheinland-Pfalz gezogen.

Stephan Vehreschild, Bürgermeister der Stadt Niederkassel und Sprecher der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister im Rhein-Sieg Kreis wies darauf hin, dass der Rhein-Sieg Reis eine heterogen gegliederte Region sei. Und der Wohnungsbau sei eine Aufgabe, die einen nicht immer mit Freude erfülle, weil sie mit etlichen Schwierigkeiten verbunden sei: mit Versiegelung und dem Verbrauch von knappen Flächen sowie der Schaffung von nötiger Infrastruktur. Die Summe von 64 Millionen Euro höre sich zwar gewaltig an, sei aber mit Blick auf die zurzeit hohen Baukosten nicht so viel. Bezahlbaren Wohnraum bräuchten nicht nur junge Leute und Familien, sondern zunehmend auch Ältere, die andere Wohnformen brauchten. Aber: „Wir nehmen die Aufgabe gerne an“, sagte der Bürgermeister.

Und was ist mit Widerständen von Anwohnern, die sich immer wieder gegen öffentlich geförderten Wohnungsraum in ihrer unmittelbaren Nähe wehren? Ministerin Scharrenbach sagte, dass der heute öffentlich geförderte Wohnungsbau nicht mit den Sozialbauten der 1970er Jahre zu vergleichen sei. „Wenn man sich ansieht, für wen diese Wohnungen in Betracht kommen, nämlich sehr viele Rentner und Alleinerziehende, wenn die Bevölkerung vor Ort merkt, dass am Ende jeder von bezahlbaren und barrierefreien Wohnungen profitiert, sehe ich keine Schwierigkeiten.“ Zumal die Qualität der neuen Gebäude sehr hoch sei. Es sei aber auch Aufgabe der Kommunalpolitik, langfristig solche Diskussionen durchzuhalten. Vehreschild sagte, „das ist einer der Spannungsbögen, die wir zu lösen haben. Das ist mit sehr viel Aufklärungsarbeit verbunden.“

Planungsrecht einfacher machen

Investor Achim Haas warf in die Diskussion, dass das Planungsrecht deutlich verschlankt werden müsste. Die Bürokratie würde viele Bauvorhaben zunichte machen. Er selbst habe in Bonn-Lengsdorf zum Beispiel sieben Jahre lang ein Projekt verfolgt, für das er 140 Wohneinheiten, davon 30 Prozent öffentlich geförderten Wohnungsbau, geplant habe. Die Widerstände und Vorgaben seien einfach zu groß gewesen. Haas: „Am Ende habe ich einfach aufgegeben.“ Scharrenbach sagte, sie setze auf die nächste Bundesregierung, da sie bei der jetzigen Koalitionskonstellation mit ihren Forderungen nach einer Vereinfachung des Planungsrechts nicht durchgekommen sei.

Wie es gehen kann, zeigen Eric und Sabine Schütz sowie Architekt Joachim Kneutgen mit ihrem Bauvorhaben an der Mendener Straße in Friedrich-Wilhelms-Hütte. Dort entstehen zurzeit 80 Wohnungen, davon 45 öffentlich geförderte, das macht einen Anteil von 58 Prozent aus. Das ist das Ergebnis eines städtebaulichen Wettbewerbs, das die Stadt Troisdorf gemeinsam mit der Bahnentwicklungsgesellschaft durchgeführt habe. Es ist Teil einer Strategie, Wohnraum an bahnparallelen Arealen zu schaffen – eine Strategie, auf die auch der neue Regionalplan für die Zukunft setzen will.

Windecks Bürgermeisterin Alexandra Gauss sagte am Rande der Veranstaltung, ihre Gemeinde spüre seit einigen Jahren ein hohes Zuzugsinteresse von jungen Familien, aber auch von Alleinstehenden. Man sei gerade dabei, den gordischen Knoten für die Bebauung des Hermes-Geländes in Rosbach zu durchschlagen. „Ich sehe gute Chancen, dass ein Investor dort Wohnraum schaffen kann.“ Fakt sei aber auch, dass es in Windeck einen enormen Bedarf an kleineren Wohnungen gebe. Vor allem ältere Menschen, die traditionell auf dem Land in Eigenheimen mit großen Gärten lebten, würden sich gerne verändern.

Bürgermeister Rainer Viehof aus Eitorf sagte, seine Gemeinde habe andere Probleme als die Nachbarkommunen. Beim Pro-Kopf-Einkommen liegt Eitorf im Rhein-Sieg Kreis auf dem letzten Platz, auf dem Platz 324 unter allen 326 Kommunen in NRW. Das bedeute, dass günstiger Wohnraum in Eitorf besonders nachgefragt werde. „Wir können jetzt auch nicht ausschließlich niedrigpreisige Baugrundstücke anbieten, aber wir wollen über die gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft des Kreises ein paar für uns wichtige und ehrgeizige Projekte umsetzen. Dafür könnte das Geld des Landes sehr hilfreich sein.“

So möchte man zum Beispiel die Hochhäuser aus den siebziger Jahren in Königssiefen langfristig umstrukturieren. Eines von drei Hochhäusern sei bereits abgerissen. „Wir wollen eine Entwicklung begleiten, die den Sozialraum für viele akzeptabel macht. Wir müssen die Bausünden der Vergangenheit überwinden“, sagte er. Bei zweien der verbliebenen Hochhäuser werde zurzeit geprüft, ob ein Abriss günstiger sei als ein ökologischer Aufbau.