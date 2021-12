Alters- und Ehejubiläen : 93 Menschen im Rhein-Sieg-Kreis sind 100 und älter

Rhein-Sieg-Kreis Bereits seit einigen Jahren steigt die Zahl der Alters- und Ehejubilare stetig an. Laut Jahresbericht des Rhein-Sieg-Kreises feierten 53 Menschen in diesem Jahr ihren 100. Geburtstag. 794 Paare begingen im 60. Ehejahr ihre Diamanthochzeit.

Im Jahre 1921 erhielt Albert Einstein den Nobelpreis, 1961 wurde die Berliner Mauer gebaut. Eines haben beide Ereignisse gemeinsam: 53 Menschen im Rhein-Sieg-Kreis haben mit ihrem 100. Geburtstag ein so hohes Alter erreicht, dass sie noch beides erlebt haben. Mit dem durchschnittlichen Lebensalter steigt auch die Chance auf weitere Jubiläen: 794 Paare haben sich im Kreis vor 60 Jahren das Ja-Wort gegeben und feierten daher in diesem Jahr Diamanthochzeit.

Insgesamt wurden im Rhein-Sieg-Kreis 2252 Ehejubiläen gefeiert, die in der Statistik ab der Goldhochzeit gezählt werden. 93 Menschen wurden zu ihrem Altersjubiläum geehrt – sie sind 100 Jahre und noch älter geworden. In den vergangenen fünf Jahren stieg die Zahl der Menschen stetig an, die ihr 100. Wiegenfest begingen. Waren es 2016 noch 34 Menschen, so erreichten 2021 schon 53 Kreis-Bewohner den 100. Geburtstag. Und es gab einige, die noch älter wurden: Der Rekord liegt bei 105 Jahren und wurde gleich von drei Menschen erreicht. Dabei zeigt die Verteilung auf die Geschlechter, dass in diesem Jahr erneut deutlich mehr Frauen ein hohes Alter erreichten: Es gab 81 weibliche und zwölf männliche Altersjubilare.