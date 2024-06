Unfall im Baustellenbereich Auto überschlägt sich auf der A3 nahe dem Kreuz Bonn/Siegburg

Laut Polizeiangaben geriet der 43-jährige Fahrer kurz nach dem Autobahn-Kreuz Bonn/Siegburg im dortigen Baustellenbereich an den Beton-Fahrbahntrenner, die sogenannte Schrammwand. Das Auto wurde dadurch angehoben, was schließlich zum Überschlag führte. Dabei soll der Pkw auch noch einen vorbeifahrenden Lkw leicht berührt haben, so die Polizei in Köln weiter.