Sperrung der Autobahn in der Nacht : Kastenwagen brennt auf A3 komplett aus

Sankt Augustin In der Nacht auf Dienstag ist auf der Autobahn 3 ein Auto in Brand geraten. Die Feuerwehr konnte den brennenden Kastenwagen zügig löschen, doch die Strecke musste vorübergehend für den Verkehr gesperrt werden.

Ein Kastenwagen ist in der Nacht von Montag auf Dienstag kurz vor Mitternacht auf der A3 in Brand geraten. Nach Informationen des GA war der 43-jährige Fahrer mit seinem Kastenwagen in Richtung Köln unterwegs, als ein anderer Autofahrer ihn darauf aufmerksam machte, dass Rauch aus der Motorhaube seines Autos aufstieg. Der 43-Jährige hielt kurz hinter dem Autobahnkreuz Bonn/Siegburg auf dem Standstreifen an. Kurze Zeit später stand das Auto komplett in Brand.