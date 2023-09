Eine Person schwer verletzt A3 bei Sankt Augustin nach Unfall voll gesperrt

Auf der A3 in Fahrtrichtung Köln hat sich am Donnerstag gegen 13 Uhr in Höhe Sankt Augustin-Birlinghoven ein schwerer Auffahrunfall ereignet. Dabei war ein Transporter auf einen leeren Autotransporter aufgefahren. Dabei wurde der Fahrer des Transporters schwer verletzt und mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.