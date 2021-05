Gespann überschlägt sich : Abschnitt der A560 wird ab 18 Uhr in Fahrtrichtung Köln gesperrt

Abschnitt der A560 wird ab 18 Uhr in Fahrtrichtung Köln gesperrt

Sankt Augustin Auf der A560 bei Sankt Augustin ist am Donnerstagmittag auf der Überleitung auf die A59 ein Unimog mit Anhänger von der Fahrbahn abgekommen und in den Grünstreifen geraten. Um 18 Uhr soll das Gespann geborgen werden.

Am Mittag ist auf der A560 in Höhe Sankt Augustin-Menden auf der Überleitung auf die A59 in Fahrtrichtung Köln ein Unimog mit Anhänger von der Fahrbahn abgekommen und im Grünstreifen gelandet. Das Fahrzeug ist dabei über die Leitplanke gerutscht, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen.