Autobahnkreuz Bonn/Siegburg : Autos kollidieren auf A560 und krachen in Böschung

Sankt Augustin Zwei Autofahrer sind am Mittwochabend auf der A560 mit ihren Fahrzeugen kollidiert und verletzt worden. Grund für den Zusammenstoß am Kreuz Bonn/Siegburg war laut Zeugenaussagen ein dritter Wagen, der abrupt die Spur gewechselt hatte.

Bei der Kollision zweier Autos auf der Autobahn 560 im Kreuz Bonn/Siegburg sind am Mittwochabend zwei Menschen verletzt worden. Sie kamen mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus, wie die Feuerwehr vor Ort mitteilte. Demnach waren die beiden Fahrzeuge - ein BMW und ein Mini - am Mittwochabend in Richtung Hennef unterwegs.