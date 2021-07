Feuerwehr im Einsatz : Alkoholisierter Autofahrer verfehlt Tangente auf der A565 und verletzt sich

Ein 46-jähriger Autofahrer aus Bonn ist am frühen Sonntagmorgen bei einem Alleinunfall in der Tangente von der A59 auf die A565 in Richtung Bonn verletzt worden. (Symbolbild) Foto: dpa

Troisdorf Weil er die Tangente von der A59 auf die A565 in Richtung Bonn verfehlte, hat sich ein Autofahrer am Sonntag verletzt. Ein Alkoholtest ergab fast zwei Promille. Der Mann kam ins Krankenhaus.

Weil er die Tangente von der A59 auf die A565 in Richtung Bonn verfehlte, hat sich ein Autofahrer am Sonntag schwer verletzt. Wie die Kölner Polizei am Sonntag mitteilt, war der 46-Jährige gegen 4 Uhr am Sonntag am Autobahndreieck Bonn/Nordost unterwegs, als er im Kurvenbereich links von der Fahrbahn abkam und in den Grünstreifen fuhr. Dort überschlug sich der Kleinwagen, prallte gegen einen Baum und blieb auf der Fahrerseite liegen.