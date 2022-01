A59 bei Troisdorf : Polizei entdeckt Geflüchtete auf Ladefläche von Lastwagen

Sankt Augustin Auf der A59 ist die Polizei gegenwärtig zwischen Troisdorf und Sankt Augustin im Einsatz. Auf der Ladefläche eines Lastwagens hatten die Beamte mehrere Personen entdeckt.

Die Polizei ist derzeit auf der A59 zwischen Troisdorf und Sankt Augustin in Fahrtrichtung Köln im Einsatz. Wie die Autobahnpolizei Köln mitteilte, hatten die Einsatzkräfte auf der Ladefläche eines Lastwagens mehrere Geflüchtete entdeckt. Das aus Kroatien stammende Fahrzeug weist an der Ladefläche einen Schnitt in Kopfhöhe auf. Nachdem die Autobahn kurzzeitig gesperrt war, ist sie nun wieder befahrbar.