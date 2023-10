A59 und A560 gesperrt Verkehrseinschränkungen am Dreieck Sankt Augustin-West

Diese Einschränkung müssen die Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer demnach auch in der Nacht zum Donnerstag, 26. Oktober, von 21 bis 5 Uhr in Kauf nehmen. In der A560-Anschlussstelle Siegburg sei darüber hinaus in der Nacht zum Mittwoch die Ausfahrt in Richtung Hennef geschlossen. Die Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer werden nach Angaben der Autobahn GmbH Rheinland über die Anschlussstelle Sankt Augustin umgeleitet.