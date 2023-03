Einkaufen in Sankt Augustin Ab Donnerstag gibt es wieder Lebensmittel im Huma-Einkaufszentrum

Sankt Augustin · Seit dem vergangenen Sommer zeigen kahle Wände im Huma-Eingangsbereich in Sankt Augustin an, was fehlt: ein Nahversorger. Diese Zeit endet am Donnerstag. Dann öffnet dort eine Aldi-Filiale. Wir durften schon vorher einen Blick hineinwerfen.

21.03.2023, 20:37 Uhr

Vorabbesichtigung in der neuen Aldi-Filiale in der Huma. Foto: Ines Bresler





Von Ines Bresler