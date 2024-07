Absturz 2022 in Sankt Augustin Darum stürzte eine Cessna in Hangelar in ein Gartenhaus

Am 23. März 2022 ereignete sich in Sankt Augustin-Hangelar ein kurioser Unfall: Ein Kleinflugzeug landete in einem Garten und zertrümmerte ein Gartenhaus unter sich. Der überraschte Hausbesitzer kam mit einem Schrecken und einem Versicherungsfall davon. Die beiden Insassen kamen mit Rippenbrüchen ins Krankenhaus. Kurz nach dem Absturz war unklar, warum der Start der Cessna auf dem benachbarten Flugplatz gescheitert war. Nun liegt der Bericht der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung (BFU) vor.