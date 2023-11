Hubschraubereinsätze in Sankt Augustin ADAC wartet Helikopter der Bundespolizei

Die am Flugplatz Hangelar ansässige ADAC Heliservice mit zusätzlichen Standorten in Landshut und Halle-Oppin ist auf die Wartung und Instandhaltung von Hubschraubern und Komponenten spezialisiert. Die H135-Flotte der ebenfalls in Hangelar beheimateten Bundespolizei umfasst 42 Hubschrauber, 18 davon fliegen im Rettungsdienst, die restlichen Hubschrauber nehmen hoheitliche Polizeiaufgaben wahr. Der Umfang der ausgeschriebenen Serviceleistungen geht von Standard-Wartungsmaßnahmen über Komponentenüberholung bis hin zu Engineering Dienstleistungen. Die Bundespolizei betreibt in Sankt Augustin seit 1969 einen Hubschrauberlandeplatz. Zurzeit läuft, wie berichtet, noch das nachträgliche Planfeststellungsverfahren für den Hubschrauberlandeplatz, für den es keine Betriebsgenehmigung gibt.