Ahnenforschung in Sankt Augustin Den Geheimnissen des Stammbaums auf der Spur

Waltraud Boß kennt alle Tricks, um verschollene und unbekannte Vorfahren in alten Dokumenten und Datenbanken zu finden. Wo sich die Spur der Ahnen verliert und der Stammbaum seinen vermeintlich letzten nachvollziehbaren Ast hat, da fängt für Boß die eigentliche Suche erst an. 2005 hat die 68-Jährige damit begonnen, sich mit ihrer Familiengeschichte auseinanderzusetzen. Dabei konnte sie ihren Stammbaum bis ins Jahr 1510 rekonstruieren. Sie kann ohne Übertreibung behaupten, in der Region tief verwurzelt zu sein, denn die Ahnenlinie ihres Vaters läuft unter anderem durch Sankt Augustin Niederpleis und Troisdorf-Bergheim. In der bereits 987 gegründeten Fischereibruderschaft zu Bergheim an der Sieg tauchen ihre Vorfahren im 16. Jahrhundert auf. Der Name Boss wird auch als ehemaliger Fischerstamm auf deren Homepage geführt. Da die Bruderschaft jedoch weiterhin nur männliche Nachfahren aufnimmt, kann sie diese Tradition nicht fortführen. Ihr über die Jahre angesammeltes Wissen über die Genealogie gibt die Ahnenforscherin inzwischen an andere weiter. ImStadtarchiv Sankt Augustin und im Bürgermeister-Stroof-Haus in Vilich-Müldorf bietet sie regelmäßig Sprechstunden für Familienforschung an.