Genuss und gute Gespräche Whiskywanderung führt am Vatertag durchs Ahrtal

Eigentlich ist er kein typischer „Vatertägler“, so viel stellt Ralph Gemmel gleich klar. „Ich bin an Vatertag nie mit anderen Vätern mit dem Bollerwagen und Bier unterwegs gewesen“, sagt der Sankt Augustiner, der zwei Töchter hat. Das hat sich 2016 allerdings geändert. Seither schnappt er sich an Christi Himmelfahrt doch einen Bollerwagen, belädt ihn allerdings statt mit Bier mit verschiedenen Whiskyflaschen, Gläsern, Wasser und Lunchpaketen und wandert gemeinsam mit Gleichgesinnten durch die Natur. Mit seinen Whiskywanderungen möchte er seinen Begleitern vor allem Zeit fürs Genießen und gute Gespräche bieten. An diesem Donnerstag wandern die Whiskygenießer nicht in Sankt Augustin, sondern durch das Ahrtal.