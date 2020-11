Erste Ratssitzung in Sankt Augustin : Ali Dogan wird Erster Beigeordneter

Sankt Augustin Der Sankt Augustiner Stadtrat hat sich konstituiert. Dabei gab es jede Menge Veränderungen in der Verwaltungsgliederung und der Ratsausschüsse. Den Posten des Ersten Beigeordneten bekleidet nun Ali Dogan.

Rainer Gleß als Erster Beigeordneter zurückgestuft

Erste Entscheidungen setze Rot-Grün-Gelb am Mittwochabend in der konstituierenden Ratssitzung bereits um. So wird künftig Ali Dogan Erster Beigeordneter und allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters sein, während der bisherige Amtsinhaber Rainer Gleß nach zwölf Jahren überraschend in Befugnissen und Besoldung zurückgestuft worden ist. Gleß soll sich künftig auf seine Funktion als Technischer Beigeordneter konzentrieren. Es sollte nicht die einzige große Veränderung im Rathaus sein, die an diesem Abend mit der neuen Ratsmehrheit der drei kooperierenden Fraktionen durchgefochten wurde.