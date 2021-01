Evangelische Kirche im Rheinland : Almut van Niekerk unterliegt bei der Präseswahl

Almut van Niekerk ist Superintendentin des evangelischen Kirchenkreises „An Sieg und Rhein“ und Pfarrerin in Sankt Augustin. Foto: Meike Böschemeyer

Düsseldorf/Sankt Augustin Thorsten Latzel wird neuer Präses der Rheinischen Landeskirche. Die Superintendentin des Kirchenkreises „An Sieg und Rhein“, Almut van Niekerk aus Sankt Augustin, konnte die Synodalen mit ihrem lebensnahen Vortrag nicht überzeugen.

Thorsten Latzel, Direktor der Evangelischen Akademie Frankfurt, wird neuer Präses der Rheinischen Landeskirche und tritt die Nachfolger von Präses Manfred Rekowski an. Bei der Landessynode am Donnerstag stand um 15.10 Uhr das Ergebnis fest. Almut van Niekerk aus Sankt Augustin, die Superintendentin des evangelischen Kirchenkreises „An Sieg und Rhein“, hat die Wahl verloren.

In der Video-Plenarsitzung der Landessynode am Donnerstagmorgen hatten sich alle Kandidierenden vorgestellt und anschließend die Fragen der Synodalen beantwortet. In alphabetischer Reihenfolge hatte zunächst Reiner Knieling das Wort, Leiter des Gemeindekollegs der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands in Neudietendorf bei Erfurt, dann Thorsten Latzel, Direktor der Evangelischen Akademie Frankfurt. Almut van Niekerk ist die einzige Kandidatin, die bereits für die Rheinische Landeskirche arbeitet.

Die Abstimmung fand zum ersten Mal rein digital statt. 191 Synodale nahmen teil, auf Knieling entfielen 17 Stimmen, auf Latzel 113, auf van Niekerk 57. Die Pfarrerin und Superintendentin konnte mit ihrer lebensnahen Präsentation offenbar nicht überzeugen. „Nach drei langen Sitzungstagen möchte ich mit Ihnen gedanklich einmal raus vor die Tür und fragen: Für wen machen wir das eigentlich? Was brauchen Sie und unsere Kirche von mir im Präsesamt?“, leitete sie ein. Dann zeichnete sie ein Bild der Landeskirche nach ihrer achtjährigen Amtszeit: „Der Pfarrdienst ist regionaler geworden, die Gemeindeformen vielfältiger und Ehrenamtliche haben in noch größerem Umfang Verantwortung. Unsere Kirche ist kleiner geworden, wir haben mehr Mitglieder verloren, Gebäude aufgegeben und Strukturen verändert.“

Zugleich zeichnete die 53-Jährige aber auch das Bild einer selbstbewussten, vitalen Gemeinschaft, die das Evangelium für die Menschen ihrer Zeit übersetzt. Der Glaube soll überall lebensnah und erkennbar sein, ob in der Diakonie, der Kirchenmusik oder der Jugendarbeit. Beim Thema sexueller Missbrauch wollte sie Vertrauen zurückgewinnen, und zwar durch eine „ehrliche Sensibilisierung und Schutzkonzepte“.

Auf die Frage, was sie als Person einbringe, antwortete sie mit „Herzblut für unsere Kirche“. Und auf die Frage nach dem evangelischen Profil sagte van Niekerk: „Vergnügt, erlöst, befreit, so sind wir, wir Evangelische.“ Als Superintendentin vertritt sie einen von 37 Kirchenkreisen in der Rheinischen Landeskirche und ist seit einem Jahr ehrenamtliches Mitglied der Kirchenleitung.